Agents Rurals han posat cinc denúncies per saltar-se el confinament a la Catalunya Central

A la Catalunya Central, des de l'inici del confinament, els Agents Rurals han posat només cinc denúncies per saltar-se el confinament al medi natural, mentre que a l'Alt Pirineu només dues en els controls diaris que fa el cos arreu del territori.

Malgrat que l'aplicació del confinament decretat per l'estat d'alarma està dirigida a tota la població, algunes persones no respecten aquesta ordre i aprofiten per anar a prendre aire fresc a l'alta muntanya tot i que no està permès. El Cos d'Agents Rurals, l'ens encarregat de controlar el medi natural, ha interposat des que va començar el confinament un total de 184 denúncies a tot Catalunya per incompliment de l'ordre de confinament al medi natural.

Aquestes denúncies han estat posades a persones que feien activitats com anar en bicicleta o anar a pescar tot i la prohibició de les activitats de lleure al medi natural. Per tant, no són permeses les passejades, el senderisme, l'escalada, el parapent, el caiac, la fotografia, la caça i la pesca continental, ni les trobades, aplecs i focs d'esbarjo.

Tot i això, el nombre de denúncies interposades pels Agents Rurals creix els caps de setmana. Per exemple, aquest diumenge es van interposar 14 denúncies arreu de Catalunya, mentre que dimarts només se'n va posar una.