El Bages aporta una solució a la desinfecció

Una empresa bagenca ha aportat el seu innovador gra de sorra en la cursa contrarrellotge per fer front a la Covid-19. Es tracta de la santfruitosenca Evila Projects?plies, especialitzada en solucions en infrar-rojos i ultraviolats per a la indústria, que acaba de patentar un equip de desinfecció de mascaretes que combina aquestes dues radiacions per eliminar el virus en material sanitari. Aquest equip permet reutilitzar mascaretes que ara s'han de rebutjar, fet que aporta una solució a l'escassetat d'aquest material i contribueix a la reducció dels contagis. L'Hospital Royo Villanova de Saragossa i l'Ajuntament de Barcelona han estat els primers grans clients d'aquest equip, que està rebent els darrers dies un munt de sol·licituds d'arreu de l'Estat. També d'Althaia, segons explica la seva responsable, la manresana Eugènia Vila.

Evila Projects?plies, amb una desena de treballadors i ubicada des del 2008 al polígon Sant Isidre II, va néixer fa quinze anys com un projecte d'Eugènia Vila, Josep Lluís Molina i Cèsar Molina. L'empresa es dedica principalment a crear aplicacions infraroges per al sector de l'aeronàutica i de l'automoció, el seu core business, i treballa de manera més marginal en solucions d'ultraviolada per a la desinfecció d'aigua o aire, a la indústria i en escorxadors. «Suposava una facturació mínima al nostre negoci», diu Vila. El coronavirus ho ha canviat tot.

Al començament de març, l'empresa va rebre una trucada de l'hospital Royo Villanova, que, en previsió de l'enorme escassetat en mascaretes que hi hauria en aquesta crisi, cercava solucions per desinfectar material. La sanfruitosenca, emparada, explica Vila, en la seva experiència i en el coneixement de les possiblitats esterilitzadores de la radiació ultraroja i ultraviolada, va desenvolupar en només una setmana un prototipus que permet desinfectar, de moment, fins a setze mascaretes cada 30 minuts. La banda C de la llum ultraviolada és des de fa dècades utilitzada per a la desinfecció de superfícies, ja que bacteris, virus, fongs i altres patògens són vulnerables a aquesta llum, que afecta l'estructura molecular del microorganisme i n'impedeix la reproducció. La novetat d'Evila és la combinació d'ultraviolada i ultraroja per combatre el coronavirus a les mascaretes professionals sense que aquestes es deformin o perdin les seves propietats. En unes setmanes, la solució d'Evila ha estat demanada per hospitals i organismes públics. Amb tot, l'empresa només pot fabricar, de moment, un equip setmanal, que costa 14.000 euros, un preu, diu Vila, «en què no obtenim benefici. Ara no és l'hora de fer diners». També assegura estar compartint coneixement amb equips d'enginyeria perquè es desenvolupin noves solucions per combatre el virus. «Seria ridícul pensar que som els únics que podem treballar-hi», apunta Eugènia Vila.

L'empresa, no considerada inicialment essencial i que hauria d'estar ara sense activitat, treballa a tot drap aquests dies, un cop reorientada tota la seva producció al sector sanitari. De l'experiència d'aquestes setmanes, Vila destaca també el fet de disposar, al Bages i el Berguedà, de proveïdors capaços de servir material «de manera ràpida i molt professional», als quals han recorregut pel tall de subministraments amb l'exterior. «Sembla que tot el que ve de fora i de grans empreses ha de tenir més prestigi, però aquí hi ha una gran capacitat. Això ens farà fer un canvi, segur, en la nostra manera de treballar en el futur», assegura Vila.