La Catalunya Central suma iniciatives contra el coronavirus

El manresà Xavier Gómez, responsable de l'empresa dedicada a la fabricació de roba infantil Tèxtil Yerge, ha tallat la roba, en poc més d'una setmana, per a 8.000 mascaretes i 3.800 bates. Es va adreçar a l'Ajuntament de Manresa per oferir-se per col·laborar contra el coronavirus i ara aquesta feina centra la seva activitat diària. El mateix Ajuntament li serveix la roba i li recull un cop tallada perquè altres particulars o empreses cusin, també de manera solidària, l'avui imprescindible material sanitari.

Aquesta és una de les moltes iniciatives que ha sorgit a la Catalunya Central per afrontar, granet a granet de sorra, la temible Covid-19, i que Regió7 ha anat explicant els darrers dies. Formen part de les anomenades accions makers, una iniciativa que es va iniciar a Barcelona i que s'ha estès arreu del territori català.

Entre les darreres a la Catalunya Central figura la del col·lectiu d'enginyers Oxygen, que elabora respiradors per a l'hospital d'Igualada en una nau igualadina seu de l'empresa Waterologies, que busca les peces de metacrilat tallades a partir dels plànols dissenyats per Oxygen.

L'Escola Diocesana de Navàs (EDN) ha posat en funcionament les dues impressores 3D de què disposa el centre per fabricar viseres de protecció i destinar-les al personal sanitari o altres professionals que ho necessitin. Per la seva banda, l'empresa de Manresa LVX Barcelona 2014 SL, que es dedica a la confecció de pantalons per a botigues multimarca, ha canviat la producció per confeccionar 1.500 mascaretes al dia que reparteix a les comarques de la Catalunya Central.

Una altra empresa manresana, Framun, participa en un projecte per fabricar respiradors. La iniciativa implica diversos col·lectius amb l'objectiu de generar un producte lliure que es pugui fabricar arreu.

Per la seva banda, la igualadina Elements va fer una crida als veïns dels municipis confinats de la Conca d'Òdena perquè els ajudin a confeccionar mascaretes per distribuir entre farmàcies i entitats del territori que les necessitin. En poques hores, més de 200 persones s'havien sumat a la iniciativa. Altres empreses locals, com Fibracat, Deporvillage i Buff, col·laboren amb fórmules diverses a combatre les conseqüències de la crisi sanitària i del confinament que ha provocat en la població d'arreu.

A més, s'han de tenir presents donacions de mascaretes, com les que han fet, a Manresa, UManresa, l'Escola Joviat, l'escola Oms i de Prat, la Clínica Dental del Bruc i l'escorxador MACOBA. Des dels seus domicilis particulars, treballadores familiars, administratives i voluntàries de Sant Andreu han cosit més de 2.000 mascaretes tèxtils FFP1 amb teixit i tires de roba que ha comprat Sant Andreu Salut.

També des dels seus domicilis, propietaris d'impressores 3D han fet arribar mascaretes de protecció a la Fundació Althaia, l'Hospital de Sant Andreu, residències, altres centres assistencials i farmàcies de la capital del Bages.