Estruch reclama recursos i personal perquè la situació és «molt delicada»

La situació d'emergència sanitària també està portant al límit la feina a les residències d'avis, amb les plantilles reduïdes per baixa o per quarantena. Davant d'això, l'alcade de Cardona, Ferran Estruch, fa una crida «urgent» als departaments de Salut i d'Afers Socials, amb qui preveia contactar ahir a la tarda, tant de reforç de personal de direcció i d'atenció, com també de material, sobretot de testos ràpids per poder fer les proves de la Covid-19 a residents sospitosos de tenir la malaltia.

Actualment la residència Sant Jaume de Cardona té dotze baixes d'una plantilla de 30 sanitaris, tenint en compte que «al més mínim símptoma ja els enviem cap a casa», explicava ahir Estruch, i alertava que la situació «és molt delicada i pot ser crítica els propers dies» si no hi ha un reforç i no es poden fer testos per comprovar l'abast de la pandèmia entre la seixantena de residents, la meitat dels quals estan aïllats perquè tenen símptomes i hi ha dues morts confirmades per coronavirus. Estruch insisteix en la necessitat de fer les proves «per poder descartar casos» que no siguin de la Covid-19 i que algunes famílies es podrien endur a casa i d'aquesta manera descarregar de feina el personal sanitari, molt limitat.

De moment, ahir es va fer una redistribució interna dels avis a la residència de Cardona. Els que estan més sans es concentren en una de les tres plantes de l'edifici, i els que presenten algun símptoma estan confinats a les seves habitacions en alguna de les altres dues.

Per la seva banda, Sant Joan ha rebut aquesta setmana 22 testos ràpids «i ara esperem pautes per saber per quins avis hem de començar», apuntava la regidora de Benestar Social, Paqui García, tenint en compte que no n'hi haurà per a tothom. També s'han rebut granotes i ulleres per al personal assistencial «que aniran molt bé», dues caixes de guants i 200 mascaretes, que en aquest cas «no són homologades ni tampoc de màxima protecció», lamentava la regidora, de manera que tindran un ús molt limitat.