El comitè d'empresa de l'hospital de Manresa: «No ens sentim protegits»

El comitè d'empresa de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ha volgut fer pública la seva «angoixa» per «l'estat del nostre hospital». Afirma que «no ens sentim protegits». Entre altres demandes, exigeix «que a tot el personal sanitari que treballi se li faci la prova per saber si és positiu o no, tant si es té simptomatologia com si no».

Els representants dels treballadors de l'hospital manresà reclamen mesures pel que fa a reforç del personal i les actuacions necessàries per protegir-lo. Asseguren que «la factura física i emocional del personal sanitari és i serà tremenda», i apunten que «s'ha de poder garantir la seguretat i tranquil·litat», i que «a hores d'ara no és aquesta la percepció».

Al seu entendre, si bé «aquests darrers dies s'han fet totes les gestions necessàries per dotar llocs per poder assumir els pacients, la sensació d'estrès i d'angoixa de tots els professionals és encara a hores d'ara molt elevada perquè no ens sentim protegits». Consideren que cal reforçar més els equips i no només els mèdics, començant per les infermeres, portalliteres, personal de magatzem. «Estan sobresaturats, parlem d'unitats d'hospitalització, parlem del servei de bugaderia, parlem del servei de neteja... Parlem en general de tots els àmbits». Asseguren que «el personal està desbordat, amb un cansament físic i psicològic» i que «la factura física i emocional del personal sanitari és i serà tremenda».



Granotes poc eficaces

Pel que fa a les mesures de protecció, consideren que, tot i saber de part de la direcció que és complicat trobar-ne, «tal com ja se'ls ha anat informant, les proteccions que estan arribant no són de la qualitat esperada». Posen com a exemple que «granotes que haurien de tenir una impermeabilitat per donar tranquil·litat als nostres professionals per tal de prevenir poder infectar-se, resulta que no són eficaces com ho haurien de ser. Bates impermeables reutilitzables que passen pel servei d'esterilització, sembla que perden la impermeabilitat, i així podríem anar seguint». Davant d'aquest panorama, exigeixen «que siguin de la màxima protecció», o que es busquin alternatives. Oimés, si es té en compte, segons diuen, que «a més s'han de reutilitzar».

També com a mesura protectora, expliquen que «s'està demanant a la direcció que es puguin desinfectar totes les superfícies de l'hospital: terres, portes, manubris... La desinfecció és primordial per evitar contagis», remarquen. «S'ha de poder garantir la seguretat i tranquil·litat, i a hores d'ara no és aquesta la percepció».

Un altre tema que tracten és el de les proves de PCR per detectar si una persona està infectada. «S'ha demanat que es puguin realitzar a tots els professionals. A hores d'ara se'ns ha comunicat que si no hi ha simptomatologia no es realitzaran, i que avui dia s'han realitzat uns 600 testos». Expliquen que si insisteixen en aquest tema del test en concret és perquè, «malgrat que siguem asimptomàtics (PCR negativa), alhora també podem ser positius. Treballem i ens anem contagiant entre nosaltres. Si nosaltres caiem, no quedaran professionals per atendre la població». Per això, «exigim que a tot el personal sanitari que treballi se li faci la prova per saber si és positiu o no, tant si és té simptomatologia com si no».

El comitè envia un «fort agraïment» a tots els professionals de tots els àmbits «que ho estan donant tot i que en aquesta situació han demostrat tenir una gran solidaritat». Reclama al mateix temps que «en moments excepcionals com els que tenim ara també es tingui cura dels nostres professionals igual o més que la que tenim per la població en general». Conclou que «no som herois, pero no volem estar a la guer-ra sense tenir les armes. Volem fer la nostra feina amb les millors garanties de seguretat».