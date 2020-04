Un informe del Govern dels EUA pronostica que moriran 200.000 nord-americans de la pandèmia

El president Donald Trump adverteix als nord-americans que el país afronta «dues setmanes molt difícils», mentre Deborah Birx, la principal funcionària de Salut Pública que coordina el grup de treball sobre el coronavirus, pronostica que fins a 200.000 nord-americans poden morir a causa de la pandèmia. «La nostra força es posarà a prova, la nostra resistència es posarà a prova», va afirmar el president. L'actitud del mandatari contrasta amb el to optimista que havia projectat en informes anteriors. Les dades que Birx va revelar han acabat impulsant Trump a oblidar-se de l'ambició de poder fer tornar els nord-americans a la feina per Setmana Santa. El president diu ara que imagina que algunes de les pràctiques socials, com donar la mà, podrien desaperèixer. Birx i Anthony Fauci, l'altre científic de pes de l'equip de la Casa Blanca que dissenya el combat contra la COVID-19, asseguren que diversos estudis públics reforcen la seva creença que el virus podria cobrar un nombre encara més gran de vides en les pròximes setmanes.