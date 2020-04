L'Exèrcit intervé en tasques de neteja a les residències de Súria, Cardona i Sant Joan

Agents de la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit (UME) es van desplaçar ahir al matí al Bages per realitzar diverses tasques de desinfecció i neteja a les residències de Cardona, Súria i Sant Joan. La petició l'havien fet conjuntament els tres municipis a la Diputació, a la Generalitat i a la delegació del Govern espanyol a Catalunya, per tal de reforçar les mesures de protecció a les persones més exposades al contagi, i finalment ahir s'hi van desplaçar equips de l'UME.

A primera hora del matí, personal de l'UME ja treballava a la residència Sant Jaume de Cardona juntament amb voluntaris de Protecció Civil i de Creu Roja, i després que dilluns ja es va fer una primera intervenció a càrrec d'una empresa especialitzada. En aquell cas, es va fer una desinfecció parcial a les zones comunes, i ahir es va completar la feina a l'interior de les habitacions. Equips de l'UME també es van traslladar a Súria, on van treballar tant a la residència Bell Repòs com a la Llar-Residència i centre ocupacional La Colònia, que Ampans té en aquest municipi; i a mig matí ho van fer a Sant Joan, on van fer tasques de neteja a la residència l'Atzavara i a les dependències de la Policia Local. A Cardona, el CAP és tancat, però tampoc no s'haurien netejat els de Súria i Sant Joan: «Han dit que ja s'ho gestionen ells», explicava l'alcalde de Súria, Albert Coberó.

Aquestes feines serviran per donar més garanties de protecció davant d'una possible infecció per Covid-19 tant al personal laboral com als residents d'aquests centres, tenint en compte que són col·lectius especialment vulnerables, i on ja s'han diagnosticat alguns casos mentre que n'hi ha de sospitosos però sense diagnosticar. La residència Bell Repòs de Súria confirmava ahir dos casos de coronavirus amb simptomatologia lleu entre els usuaris; i a la llar-residència La Colònia d'Ampans hi ha un usuari aïllat fa uns quants dies perquè va donar positiu, però evoluciona bé i podria sortir en breu de la quarantena.

Des que va arribar la pandèmia a Catalunya, a l'Atzavara de Sant Joan han mort 11 avis, 3 per coronavirus, però podrien ser-ne més perquè no hi ha prou testos per fer la prova a tothom.

D'altra banda, les plantilles s'han vist reduïdes de forma general perquè part del personal s'ha hagut de confinar a casa. A la residència de Sant Joan hi ha prop d'una trentena de sanitaris de baixa d'una plantilla d'unes 50 persones. Això ha obligat a buscar estudiants d'últim curs d'infermeria de Manresa, explica la regidora de Benestar Social, Paqui García, però ja es fa curt, lamenta.