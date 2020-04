Els líders independentistes presos seguiran el confinament a la presó

Els polítics independentistes presos seguiran el confinament a les presons on compleixen condemna, després que les juntes de tractament de les presons els hagin denegat el permís per passar la quarantena a casa seva, cosa que sí que han permès a una quinzena de presos de segon grau que tenien sortides permeses per l'article 100.2.

La Generalitat va anunciar dimarts passat que estudiaria escletxes legals per poder acordar el confinament domiciliari de presos amb el 100.2, després de la qual cosa el Tribunal Suprem va advertir que si s'enviava a casa els líders del procés els funcionaris de les juntes de tractament podrien incórrer en un delicte de prevaricació.