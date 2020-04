Manresa + Comerç promou un lloc web amb els establiments oberts i els que fan entrega a domicili

La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa ha habilitat una pàgina web on els ciutadans poden trobar els establiments oberts a la ciutat i els que fan entrega a domicili. Amb el suport de l'Ajuntament, Manresa+Comerç ha promogut el portal Comerç Obert Manresa (www.comercobertmanresa.com) amb l'objectiu principal d'informar la població durant la situació de confinament actual. La web disposa d'un buscador on filtrar els comerços per la tipologia de productes que ofereixen i per si fan servei a cases particulars o no. A més, s'hi pot trobar un mapa que ajuda a localitzar els comerços per zones i bar-ris de Manresa, per escollir el més adequat per a cada consumidor. L'espai proporciona també els contactes telefònics i horaris actualitzats de cada comerç perquè es puguin fer les comandes amb antelació, i així reduir el temps d'estada dels compradors als establiments.

La iniciativa neix de la necessitat de molts comerços de Manresa de comunicar a la ciutadania els canvis que han hagut de fer en els horaris d'obertura o canals de venda. Una enquesta realitzada per la Unió de Botiguers i Comerciants va mostrar la preocupació de molts comerços per fer més còmodes les compres durant el confinament, en molts casos fomentant la venda a domicili. La plataforma es planteja com un projecte de ciutat, i per tant qualsevol comerç de Manresa pot aparèixer-hi, enviant les seves dades al formulari de la pròpia pàgina web. El directori s'anirà actualitzant durant els propers dies, a mesura que hi hagi més comerços que se sumin a la iniciativa.

Durant la crisi de la Covid-19 la UBIC Manresa ha col·laborat tant amb l'Ajuntament com amb altres associacions de comerciants en diferents àmbits. Personal de l'Ajuntament ha col·laborat en la recollida de dades per al portal, aprofitant que informava els establiments de la campanya de prevenció de la violència de gènere «Establiment segur».