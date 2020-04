Olesa intenta detectar els nous casos de gent vulnerable al municipi

El departament de Benestar Social de l'Ajuntament d'Olesa, a través de persones voluntàries tutelades per Creu Roja del Baix Llobregat Nord, ha iniciat una acció per detectar possibles situacions de necessitat de suport a persones majors de 75 anys del municipi.

Les voluntàries, segons han explicat fonts de l'Ajuntament d'Olesa, estan fent trucades a totes les persones amb aquestes característiques de les quals es disposa telèfon de contacte per saber en quina situació es troben, si tenen xarxa familiar que els doni suport per fer compres o per fer-los seguiment, o si necessiten atenció.

Precisament, amb aquest sistema de trucades individualitzades el departament de Benestar Social va fer l'any passat un estudi de les necessitats actuals i de futur de les persones grans del municipi per poder adequar les actuacions i polítiques socials a aplicar els propers anys a la realitat. Aquest estudi, per exemple, va demostrar la necessitat d'ampliar el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).

Aquestes trucades complementen les que ja es fan des dels Serveis Socials municipals a totes les persones usuàries dels diferents serveis que s'ofereixen (SAD, tallers de la memòria...), i a l'adhesió a la iniciativa de la Diputació de Barcelona d'ampliar el servei de teleassistència amb un servei especial per a les persones de més de 65 anys de la província de Barcelona que, per la situació de confinament actual, es trobin en situació de vulnerabilitat.

L'objectiu de l'Ajuntament d'Olesa és tenir una radiografia de la situació i necessitats del col·lectiu de persones grans durant l'estat d'alarma. El regidor de Benestar Social, Jordi Martínez, creu que «en aquesta situació de confinament es poden donar casos de persones grans que, sense ser usuaris habituals dels Serveis Socials, es trobin en dificultats».