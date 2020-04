El petit comerç del Berguedà es reinventa amb el servei a domicili

El repartiment a domicili de productes de primera necessitat s'ha convertit en un servei essencial durant el període de confinament generat per la crisi sanitària de la Covid-19. Comerços i petits productors alimentaris de la comarca del Berguedà s'han adaptat contrarellotge a les noves necessitats de la població per cobrir una demanda que permet minimitzar les sortides de casa a més d'ajudar les persones d'edat avançada o col·lectius de risc. Per a les mateixes empreses ha suposat una petita via d'oxigen arran de la dràstica frenada de l'activitat.



La UBIC contracta un repartidor

Una de les iniciatives a domicili a la comarca l'ha creat la Unió de Botiguers i Comercians de Berga, que ha contractat un repartidor per portar les comandes a casa de la gent que ho sol·liciti. Erminia Altarriba, vicepresidenta de Berga Comercial, ha explicat a Regió7 que «la idea va sorgir quan les autoritats ens van insistir que la gent encara corria massa pel carrer, sobretot gent gran que anava a compar, i ens demanaven que les botigues havien de fer un servei a domicili». El sistema de repartiment és senzill i la persona contractada segueix les mesures de seguretat i higiene al peu de la lletra. Berga Comercial té un centenar de socis que segueixen oferint els seus productes a través d'aquest servei. Principalment es demanen aliments, però també hi ha botigues que poden oferir llibres, merceria o electrodomèstics. El servei va més enllà de la ciutat de Berga i també s'adapta a persones d'altres municipis com Avià i Cal Rosal. Altarriba valora positivament els primers dies de repartiment, on s'ha realitzat una trentena de sortides, i defensa que les persones «fan la compra al comerç de confiança, aquesta és la gràcia, comprar al mateix lloc que ho feien sempre».



El petit empresari es reinventa

Fora del circuit de Berga Comercial, a la comarca hi ha altres comerços o productors de proximitat que per necessitat i supervivència s'han adaptat i han aconseguit mantenir viu el seu negoci gràcies al servei a domicili. L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha publicat una llista on es poden consultar les empreses que ofereixen aquest servei. Per citar-ne alguns exemples, hi ha Formatges Blancafort, Cal Roio, Xai de Ferreres i Delícies del Berguedà. Maria Àngels Capdevila, propietària de Xai de Ferreres d'Olvan, ha explicat a Regió7 que, «arran del confinament i de la situació en què estem, han hagut de tancar els restaurants i ens hem reinventat. Els xais mengen igual i, per tant, hem de seguir venent. Tenim un repartidor, treballem molt les xarxes socials i la veritat és que estem contents». Xai de Ferreres ofereix un xai sencer o mig xai tallat al gust del consumidor. El servei a domicili es fa al Berguedà, on el transport és gratuït, i també a fora de la comarca.

Un altre sector que amb la crisi ha vist truncades al cent per cent les seves rutines és la restauració. La Forkilla de Puig-reig és un bon exemple de la nova manera de treballar a domicili que han adoptat alguns d'aquests petits establiments al Berguedà. Sílvia Martínez ha creat el menú del confinament i el reparteix a domicili en poblacions com Puig-reig, Gironella, Casserres i Navàs. «De dilluns a diumenge fem el menú de confinament per emportar-se. El menjar està tot envasat al buit, pasteuritzat i cuinat amb la màxima higiene. A les persones que els portem el menú no els cobrem el desplaçament. Al cap de setmana també pots demanar burguers i pizzes», descriu la propietària de La Forkilla. Martínez remarca sobretot la importància del producte de proximitat en aquesta crisi. «Elaborem els nostres menús de confinament amb productes de proximitat, de Cal Caleio, de Cal Caus o L'Escairador. Tot per cuidar ramaders i agricultors, que són els que més estan patint aquesta situació», afirma.



La compra del supermercat

Al Berguedà les grans superfícies comercials segueixen obertes i amb provisions per cobrir les demanes de la població. Tot i això, no totes serveixen a domicili. Bon Preu i Mercadona no fan serveis a les cases. Carrefour i Caprabo sí que ofereixen aquest repartiment, però amb condicions. Establiments més petits, com és el cas de Supermercats Pujantell de Cas-serres, porten la compra del supermercat als pobles de la comarca sense impediments. Jordi Pujantell, encarregat del servei, explica que «les compres que ens fan són bastant grans, i ens demanen productes bàsics com arròs, pasta, llegums, aigua, llet.. també ha crescut molt la demanda de farina o llevat per fer pastissos. En una dia podem fer de 10 a 12 comandes». El Grup Llobet, amb supermercats a Berga i Gironella, també realitza aquest servei a domicili.