Una polsera que t'alerta si hans tingut contacte amb un infectat per coronavirus

L'empresa Accent Systems ha desenvolupat una polsera per contenir els contagis per coronavirus. L'aparell funciona a través de tecnologia 'bluetooth' i detecta altres braçalets com ell, que estan a una distancia màxima de dos metres. "Permet fer un seguiment i reconstruir amb exactitud quines persones han tingut contacte amb un infectat les últimes setmanes per aïllar-los de forma preventiva", comenta Jordi Casamada, CEO de la companyia. Assegura que la solució és especialment útil en la fase d'inici de propagació del virus perquè possibilita fer "una quarantena selectiva". Remarca que aquesta és una alternativa "molt més eficaç que confinar tota la població". L'enginy ja s'ha començat a comercialitzar en alguns països de l'Orient Mitjà.

La polsera neix de la necessitat de detectar els cassos potencials de coronavirus en la fase inicial de la pandèmia i evitar-ne la propagació massiva. "La idea és poder determinar ràpidament i amb fiabilitat amb qui ha estat en contacte una persona contagiada i poder fer una quarantena selectiva", comenta Jordi Casamada, CEO d'Accent Systems.

Casamada indica que l'aparell parteix d'altres tecnologies amb què l'empresa ja havia treballat anteriorment i que s'utilitzen en camps com el del màrqueting de proximitat. "Funciona amb tecnologia 'bluetooth' i el que fa és detectar la senyal de ràdio que emeten la resta de braçalets per determinar si estan a menys de dos metres", comenta.

L'aparell registra totes les persones amb què el portador d'un braçalet ha tingut contacte al llarg dels últims 15 o 30 dies i, en cas que presenti símptomes, automàticament envia la informació al centre mèdic. "Si la persona es fa la prova i dona positiu, s'extreuen totes aquestes dades i s'utilitzen per fer una traçabilitat dels infectats molt ajustada", assenyala el CEO de l'empresa.

Alhora, indica que és una alternativa "molt més eficaç que confinar a tota la població", que és l'opció que han pres la majoria de les autoritats mundials. "Aquesta decisió comporta grans conseqüències econòmiques pels països i, en canvi, no garanteix al 100% que la transmissió del virus s'aturi, ja que en qualsevol moment pot aparèixer un nou brot", apunta.

Aquesta solució ja s'està desplegant en alguns països de l'Orient Mitjà. A més, Accent Systems l'ha presentat a altres col·lectius com els cossos policials, les forces armades i els professionals sanitaris. "Són sectors que estan altament exposats al virus i que interactuen constantment entre ells, però dels quals no podem prescindir-ne", indica.

Així mateix, explica que també s'ha donat a conèixer entre els governs locals, tot i que reconeix que en l'actual moment de la pandèmia és poc efectiu perquè "no ajudaria a contenir el virus". Amb tot, confia que en el futur es torni a donar una situació en què hi hagi pocs cassos i "de nou interessi tenir-los molt traçats".