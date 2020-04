Els viatges amb FGC i Renfe seran gratuïts fins al 9 d'abril

El Govern va aprovar un acord de Govern per impulsar la suspensió temporal del pagament al transport públic davant l'evolució de l'emergència sanitària provocada pel coronavirus. D'aquesta manera, tant Ferrocarils Generals de Catalunya (FGC) com Renfe oferiran a partir d'avui i fins al 9 d'abril viatges en transport públic sense haver d'abonar la tarifa a totes aquelles persones que es veuen obligades a utilitzar el transport públic per accedir als seus llocs de treball i als serveis bàsics en cas necessari.

Els usuaris hauran de fer servir els seus títols habituals, tot i que no es gastaran viatges ni correrà el període de validesa del títol utilitzat.