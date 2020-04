Afers Socials eleva a 511 les persones mortes per covid-19 que vivien en residències

Unitat de l'exèrcit entrant dimarts a la residència de Sant Joan, una de les més afectades, per fer-hi tasques de desinfecció

Unitat de l'exèrcit entrant dimarts a la residència de Sant Joan, una de les més afectades, per fer-hi tasques de desinfecció OSCAR BAYONA

La Conselleria de Treball i Afers Socials ha informat aquest dijous a la nit que des del 15 de març han mort per coronavirus almenys 511 persones que vivien en residències de gent gran. A més, segons les dades facilitades per les residències al departament, en total hi ha 1.221 usuaris que tenen diagnòstic de coronavirus.

Aquestes persones estan aïllades, estan sent tractades i la seva atenció segueix els protocols marcats pel Departament de Salut. A més, 239 residents estan hospitalitzats.

La zona amb més morts són les comarques de Barcelona fora de l'àrea metropolitana, que inclou la Conca d'Òdena, seguida de la ciutat de Barcelona, amb 129 morts. Les comarques de fora l'àmbit metropolità també és on hi ha més residents amb diagnòstic confirmat, 500, seguides de l'àrea metropolitana, amb 266 i la capital, amb 186. Dels 239 ancians hospitalitzats, 107 són de la ciutat de Barcelona, que juntament amb la seva àrea metropolitana i la resta de la província concentren 3.200 dels 3.700 professionals aïllats preventivament o amb simptomatologia.

De les 1.073 residències que hi ha a Catalunya, la meitat, 535, ja tenen algun diagnosticat o persones amb símptomes de covid-19, mentre que fins aquest dimecres se n'havien detectat 317. En concret, 199 ja tenen malalts amb diagnòstic positiu, i 336 més tenen algun pacient amb símptomes però encara no confirmat com a positiu.

Pel que fa als professionals, 3.702 dels més de 75.000, prop del 5%, estan aïllats o tenen símptomes.

A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades en 1.073 residències. L'edat mitjana dels residents és de 84 anys, la majoria dependents i grans dependents, i el 90% presenten malalties prèvies. L'any 2019 van morir a les residències de gent gran de tot Catalunya 10.979 persones, i l'any 2018, 11.402 persones, el que suposa un mitjana mensual de més de 900 defuncions.