Althaia, FUB i Avinent dissenyen pantalles de protecció i manetes per obrir amb l'avantbraç

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ha començat a instal·lar manetes a les portes perquè es puguin obrir amb l'avantbraç i no amb les mans, font de virus. També ha provat amb èxit uns adaptadors que permeten treure el màxim rendiment als respiradors, essencials per fer front al coronavirus. I ha dissenyat pantalles de protecció facial amb material homologat que es pot esterilitzar i netejar.

Totes aquestes iniciatives han estat possibles gràcies a la col·laboració entre la Fundació Althaia, la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) i l'empresa bagenca de biomedicina Avinent, que és qui ha fabricat aquests productes amb tecnologia 3D. Les tres institucions –la sanitària, l'acadèmica i l'empresarial– ja tenien en marxa projectes comuns d'innovació en salut. L'emergència sanitària, però, ha fet que hagin hagut d'actuar en un entorn que canvia d'un dia per l'altre i donar respostes ràpidament.

«Les dues grans necessitats que tenim en aquest moment són equips de protecció individual i respiradors», explica el director de Qualitat i Coneixement d'Althaia, Alfons Hervàs. A partir d'aquí va sorgir la idea de dissenyar-se les seves pròpies mascaretes i fer components per als respiradors que no existeixen al mercat però que es poden fer en 3D.

Aquestes necessitats es van traslladar a Avinent. «Hem posat a disposició d'Althaia tota l'empresa. D'una banda, hi ha el departament d'enginyeria, el de logística que fa la planificació i l'equip de producció», assegura el responsable d'Innovació i Desenvolupament de Negoci de l'empresa, Xavier Camí. D'altra banda hi ha la FUB-UManresa, que aporta «recursos tècnics i humans», afirma el director d'Investigació i Innovació, Xavier Gironès. Segons Gironès, aquesta interactuació és possible perquè «hi ha al Bages un ecosistema entorn de la innovació en la salut que funciona, i això n'és una prova. Ens entenem perfectament i anem a l'una».

El responsable de formació d'Althaia, Bartomeu Ayala, comenta que el primer que es va fer va ser «detectar les necessitats que teníem i mirar què es podia fer en 3D i què no». A partir d'aquí es va decidir fer les pantalles de protecció facial, les manetes de les portes, adaptar peces per als respiradors. També suports rígids per a les mascaretes d'alta seguretat per allargar-ne la vida útil, i també s'estudia com connectar un filtre antibacterià a aquestes mascaretes, una idea que va sorgir d'un infermer del SEM.

Les màquines 3D d'Avinent poden fer en un dia una vintena de manetes per obrir portes i una trentena de pantalles per a la cara. S'han hagut de fer prototips, modificacions tècniques i, a partir d'aquí, les peces bones. «El coneixement que teníem l'hem pogut utilitzar i en un temps rècord», remarca Camí. El pròxim repte seran els recanvis. «Seran clau», diuen Camí i Ayala, i «en això no s'hi està pensant». Segons Camí, «està molt bé crear nous respiradors, però si els que tens queden parats, no servirà de res. És clau avançar-nos i estar preparats».