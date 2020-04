Bellver condiciona pisos per si cal augmentar el personal sanitari

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha condicionat dos habitatges per cobrir les futures necessitats del personal sociosanitari que treballa a la comarca cerdana en la crisi del coronavirus i per afrontar la possible arribada de nou personal de fora la Cerdanya davant d'un eventual increment de l'emergència local.

El consistori ha executat una actuació de millora i posada al dia de dos pisos de titularitat municipal que formen part del recinte museístic de l'antic Sequer de pi-nyes amb la intenció de cedir-ne temporalment el seu ús al departament de Salut per si requereix la seva utilitat les pròximes setmanes.



Aïllar els treballadors

Els dos pisos de Bellver de Cerdanya estan a disposició tant dels treballadors mèdics de l'Àrea Bàsica de Salut de la Cerdanya com de la residència de Bellver o el personal mèdic d'altres equipaments sanitaris locals per si és necessari davant d'una situació de possibles contagis. Els habitatges específics per a personal sanitari permet aïllar aquests treballadors de risc de les seves famílies i entorn socials i, així, sumar mesures per la disminució del risc de contagi de la Covid-19. Els dos habitatges, que tenen una capacitat de quatre persones cadascun en condicions de residència individualitzada, estan situats al recinte de l'antic Sequer de pinyes, a la solana de Bellver i a tocar de la carretera N-260. La brigada municipal ha executat un projecte de rehabilitació i neteja integral dels dos pisos per tal que ambdós habitatges estiguin a punt per ser utilitzats i per entrar-hi el personal sanitari tan bon punt el departament ho sol·liciti, segons ha explicat l'alcalde del municipi, Xavi Porta.

Els dos habitatges municipals que s'han posat a disposició del CatSalut també han de permetre afrontar una hipotètica arribada de nou personal als CAP de la comarca, l'Hospital de Cerdanya o les residències sociosanitàries.