La Covid-19 colpeja Catalunya amb un dràstic descens d'afiliats i un augment de l'atur

El coronavirus comença a colpejar el mercat laboral i ja ha elevat l'atur del març a Catalunya en 21.833 persones, mentre que els afiliats a la Seguretat Social cauen, des del 12 de març, a 141.641 persones, i tot això sense que s'hagin comptabilitzat els més de 500.000 afectats per un ERTO.

Aquesta foto s'emmarca en una altra de més gran del territori espa-nyol, en què es veu com la pandèmia ha convertit el març en el pitjor mes per a l'ocupació de la història, amb 898.822 afiliats perduts en l'última quinzena, un cop decretat l'estat d'alarma, i 302.265 nous aturats, segons les dades facilitades pel Govern central.

La diferència entre l'ocupació destruïda al tancament del març i l'augment de l'atur en el mateix període és degut al termini que hi ha per inscriure's com a demandant d'ocupació i demanar el subsidi des que es produeix un acomiadament o final de contracte ja que molts dels afectats, en ser temporals, no tenien dret a atur fins a aquesta mateixa setmana amb la mesura extraordinària aprovada.

A Catalunya, la caiguda de l'afiliació des del 12 de març fins a finalitzar el mes és de 141.641 persones, el que deixa el nombre de cotitzants a la Seguretat Social al tancament del mes en 3.312.220. D'aquestes afiliacions perdudes, 102.474 corresponen a la demarcació de Barcelona, 15.350 a la de Girona, 14.702 a la de Tarragona i 9.115 a la de Lleida. El retrocés en l'afiliació a la Seguretat Social és de l'4,1% el març en relació amb el febrer a tot Catalunya.

21.833 aturats més

Pel que fa al nombre d'aturats registrats a les oficines del SEPE (Servei Estatal d'Ocupació), la xifra es va incrementar en 21.833 a Catalunya –el 5,52% més en relació amb el febrer–, un nombre que no recull els afectats dels ERTO, ja que aquestes persones no consten com a aturades i segueixen cotitzant.

L'Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) és l'instrument que han utilitzat una gran majoria d'empreses per fer front a la caiguda de l'activitat com a conseqüència de les restriccions per lluitar contra la pandèmia i ja s'han convertit en aturats temporals uns 591.000 treballadors a Catalunya.

L'augment de l'atur registrat el març deixa el nombre total de desocupats a Catalunya en 417.047, enfront dels 395.214 que figuraven el febrer passat. En aquest context de destrucció d'ocupació, els contractes signats el març han caigut també a Catalunya en 55.420, el -23,35%.



L'anàlisi del Govern

Davant d'aquest escenari, el conseller de Treball de la Generalitat, Chakir el Homrani, culpa de l'increment de l'atur les empreses que han rescindit contractes temporals i que han congelat noves contractacions en irrompre la pandèmia i assenyala com a principals perjudicats els treballadors d'ETT. El conseller va reconèixer ahir que «probablement, sense l'excés de temporalitat i l'extraordinària flexibilitat del mercat laboral no s'hauria produït aquest increment de l'atur registrat». Una quarta part de l'increment de l'atur procedeix d'aquestes ETT, ja que s'ha rescindit el contracte de 5.115 dels seus empleats. A més, 3.111 persones de l'àmbit dels serveis de menjar i begudes, 2.552 de la construcció i 1.588 del comerç minorista han perdut la feina.

Per sectors, l'atur ha pujat en els serveis el 6,1% (17.620 persones), seguit de la indústria, amb el 3,2% (1.377); la construcció, amb el +8,6% (2.552), i el sector sense ocupació anterior, amb el 0,9% (220).

Per sexes, l'atur ha pujat en 11.744 persones en els homes (+6,8%) i en 10.059 en dones (+4,5%), i per edats, els menors de 25 anys s'han incrementat en 2.036 (+7 %).