Dur mascareta sí o no? Protecció Civil recomana ara usar-ne per sortir a comprar

Protecció Civil recomana portar el nas i la boca tapats, amb una mascareta o similar, per anar a comprar. En una actualització de les preguntes i respostes sobre restriccions per l'estat d'alarma, Protecció Civil apunta aquesta mesura, a més de fer servir guants per tocar els aliments, portar una bossa o un carretó propis i rentar-se les mans en tornar a casa. També suggereixen utilitzar desinfectant per netejar la nansa per on s'agafa el carretó de la botiga, abans de fer-lo servir.

D'altra banda, aquest nou document incorpora la prohibició de les vetlles en tot tipus d'instal·lacions, públiques o privades, així com en els domicilis particulars, independentment de la causa de la mort, i especifica que les mesures són d'aplicació a tots els municipis.

S'incorpora, d'altra banda, que les reparacions d'urgència de serveis bàsics com subministrament elèctric, calefacció i gas, aigua i telecomunicacions es permet, mentre que no està autoritzada l'obertura del local comercial al públic.

També s'inclou l'especificació que els planters d'hort poden obrir per als professionals; que es pot treballar en una explotació forestal -per la part de combustibles i elements de paqueteria i similars- i que també estan permeses la venda de bombones de butà com a servei bàsic.

Finalment, s'inclou que es poden obrir les parades d'alimentació, begudes i productes higiènics i d'alimentació animal d'aquests mercats, sempre que compleixin les mesures per prevenir els contagis, i que s'ha d'evitar les aglomeracions.