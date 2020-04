Espanya s'apropa als 11.000 morts i ja és el segon país del món amb més casos confirmats, 118.000

El Ministeri de Sanitat xifra ja en 117.710 el nombre de casos de coronavirus a tot l'estat espanyol i en 10.935 les morts per la malaltia, 932 en les últimes 24 hores.

Així, segons les últimes dades fetes públiques, Espanya es converteix en el segon país del món amb més afectats confirmats per la covid-19, per darrere dels Estats Units, on se n'han detectat 240.000.

Segons el Govern espanyol, hi ha hagut 7.472 nou contagis notificats des de dijous. A més, 6.416 persones han requerit ingrés a les UCI, 324 més que ahir i s'han donat d'alta 30.513 persones, 3.770 més que aquest dijous.

Per comunitats, la de Madrid continua essent la més afectada amb 34.188 casos del nombre total i 4.483 defuncions. La segueix Catalunya amb 23.460 contagiats confirmats i 2.335 morts. Les dues castelles, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, acumulen ja 8.523 i 7.875 casos respectivament.

La tendència es manté

La cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, assegura que les dades i els percentatges registrats en les últimes hores confirmen la "tendència" a la reducció dels darrers dies.

A més, ha explicat que, segons les xifres d'hospitalitzats, els increments se situen ara entorn del 10% durant aquesta última setmana. "Abans eren del 30%", ha dit Sierra, que ha afegit que en algunes comunitats, fins i tot, els casos estan baixant.