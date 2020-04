El govern de Berga no convoca el ple i atorga el poder a l'alcaldessa

El ple ordinari que s'havia de celebrar aquest dijous al vespre a l'Ajuntament de Berga no es va dur a terme per la situació de màxima complexitat que es viu al país arran de la crisi sanitària de la Covid-19. L'equip de govern de la CUP ha explicat a Regió7 que «hi ha una causa major que és l'estat d'alarma, que ara mateix és el que ho marca tot, i cal tenir present que no hi havia cap punt essencial per posar a l'ordre del dia».

Segons fonts consultades per aquest diari, en moments d'extrema urgència totes les competències del ple recauen en l'alcaldessa, que pot prendre decisions per decret, i si no és que hi hagués algun assumpte de necessitat extrema que permetés convocar un ple per via telemàtica, no té l'obligació de fer-ho. Junts per Berga va afirmar que se'ls ha anunciat que se suspenien els plens i comissions, i que les decisions que s'adoptin durant aquest període s'hauran de comunicar al proper ple que se celebri. Actualment, doncs, es desconeix quan serà. Abel Garcia, regidor del PSC, ha argumentat que, tot i que no s'hagi realitzat el ple ordinari, «estem en continu contacte entre tots els grups a escala de portaveus. Ara mateix s'entén que l'ordinarietat ja no és ordinal i tot és extraordinari. No posarem pals a les rodes».