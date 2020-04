L'Estat espanyol supera els 10.000 morts després d'un nou rècord de 950 en un sol dia

El ministeri de Sanitat va confirmar ahir un total de 10.003 morts per coronavirus després de sumar un nou rècord de 950 morts (10,5% més) en les últimes 24 hores, en les quals s'han comptabilitzat 8.102 contagiats més (7,9%), que ja assoleixen la xifra de 110.238.

A més, 6.092 pacients estan ingressats en Unitats de Cures Intensives, 220 més (3,7%), encara que 4.096 persones més (18,08%) s'han recuperat de la Covid-19, amb el que ja són 26.743, segons les últimes dades facilitades pel departament que dirigeix el ministre de Sanitat, Salvador Illa.



Mes a prop d'Itàlia

Amb aquest nou balanç, la pandèmia a l'Estat espanyol està cada vegada més prop de les xifres italianes, que fins ahir registraven 110.574 casos i 13.155 morts.

No obstant això, en aquell país mai s'havia registrat un pic diari de morts tan alt: el dia 27 passat, Itàlia va comptabilitzar 967 morts, però 50 d'ells corresponien al còmput del Piemont del dia 26 que van entrar en el balanç del dia successiu.

Malgrat aquest màxim, l'increment s'ha produït al mateix ritme d'ahir, quan l'augment va ser també del 10,5%, un punt menys respecte al dia anterior (11,5%) i gairebé dos sobre el dilluns 30 de març (12,4%).

De la mateixa forma, el nombre de pacients que han estat ingressats en vigilància intensiva també ha descendit lleugerament, ja que ha passat d'una pujada del 4,72% al 3,7%, el menor percentatge registrat fins avui.

Igualment, el nombre de positius continua alentint-se i, encara que hi ha més de 8.000 contagis més en 24 hores, l'increment és unes dècimes menor que el d'ahir, quan va ser del 8,17%, i gairebé tres punts per sota del dilluns (10,8%). Per comunitats, Madrid segueix al capdavant amb 32.155 contagiats, 1.528 ingressats en les UCI, 4.175 morts i 12.400 curats, seguida de Catalunya, on dimecres hi havia 21.804 casos confirmats, 1.855 malalts en les UCI, 2.093 morts i 6.917 curats.

Les dues Castelles també acumulaven els nombres més alts de casos: a Castella -la Manxa hi havia 7.682 contagiats, 355 ingressos en les UCI, 854 morts i 494 persones que han aconseguit curar-se; mentre que a Castella i Lleó 7.355 casos confirmats, 353 persones a les UCI, 641 morts i 1.498 altes.

El País Basc és la cinquena comunitat en nombre de contagis, amb 7.317 persones, i té 344 ingressos en les UCI, 412 morts i 2.490 persones que han aconseguit curar-se.