Marlaska no descarta demanar al Congrés una pròrroga de l'estat d'alarma

El ministre de l'Interior del Govern espanyol, Fernando Grande-Marlaska, no va descartar ahir que el Govern espanyol demani al Congrés una pròrroga de l'estat d'alarma.

Grande-Marlaska va dir que els «pròxims dies» determinaran la decisió del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ja que la «situació és dinàmica».

El ministre de l'Interior va remarcar en roda de premsa que la decisió es basarà en «criteris científics» i amb l'objectiu d'aplicar la millor fórmula per combatre la Covid-19 amb la «màxima eficàcia» per tornar a la normalitat «al més aviat possible».



«Crítica constructiva»

D'altra banda, Marlaska va assegurar que el Govern espanyol accepta la «crítica constructiva» i que treballa «24 hores al dia» perquè la normalitat torni al més aviat possible després de declarar l'estat d'alarma el 14 de març passat a causa de l'epidèmia de coronavirus.

«El Govern fa autocrítica cada dia», va assegurar Marlaska en una roda de premsa telemàtica des de la Moncloa amb el ministre Pedro Duque. «Estem tot el dia treballant, avaluant, prenent coneixement d'una realitat tan dinàmica», va assegurar.

«Prenem mesures d'acord amb els criteris científics de les autoritats mèdiques», va afirmar, i va afegir: «Crítica? Per descomptat. Però crítica constructiva. No tenim més temps que treballar per fer que la normalitat torni a la vida dels espanyols al més aviat possible, i per això treballem les 24 hores del dia».

En aquest sentit, Marlaska també va lloar la «feina» que fan els ciutadans en quedar-se a casa per complir amb les restriccions i evitar el contagi de Covid-19. «Mostren una responsabilitat i aquest Govern tracta d'estar a l'altura del conjunt de la ciutadania», va afirmar.