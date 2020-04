Vergés diu que no ha demanat un hospital de campanya a Igualada

L'hospital de campanya que ha muntat l'Ajuntament d'Igualada al pavelló de bàsquet de les Comes en principi no està dins la planificació del departament de Salut. Després de dies de parlar-ne i d'haver-lo equipat en només tres dies, la consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar ahir que «en principi» no preveuen utilitzar l'hospital de campanya «com algú l'havia plantejat». I va lamentar que aquesta no fos una iniciativa que s'hagués plantejat de manera conjunta amb el departament que ella dirigeix. «Aquestes coses s'han de plantejar conjuntament, com s'ha fet a Barcelona o a Sabadell, primer Salut diu què es necessita, de quina manera, i els ajuntaments ajuden i es posa en marxa», va afegir en declaracions a Catalunya Ràdio.

Al seu entendre, aquesta és la «millor manera de funcionar», i adverteix que es poden «obrir espais», però, si no hi ha professionals, «malament». El sistema de salut del país ja es troba en una situació límit per manca d'equipaments d'UCI, però també per manca de professionals.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, no va entrar al cos a cos amb la consellera, que també és veïna d'Igualada però que milita a ERC, llista enfrontada amb la de l'alcalde, el Pdecat. Castells ha defensat que la instal·lació es va impulsar a demanda del mateix hospital i està a punt «amb l'esperança que no s'hagi de fer servir»: «No podíem defugir la responsabilitat».

Vergés va assegurar que prioritat per a la conselleria era «destensionar» l'Hospital d'Igualada, que tenia molts professionals de baixa, amb el suport de Bellvitge i l'Hospital General de Catalunya. Entre d'altres, l'hospital té de baixa per coronavirus dos dels membres de la direcció.

Castells li va respondre que, si en cas d'emergència, els haguessin demanat ajuda, la resposta dels municipis «hauria estat limitada». «Ja els agradaria suposo a moltes administracions que, en lloc de trobar-se problemes, hi trobessin solucions; en aquest cas, dues», ha afirmat Castells, que té a punt el pavelló de les Comes i que també tindrà a disposició una residència que encara no s'ha estrenat i que n'acabarà les obres d'adequació el dia 10 d'abril (a l'edifici de l'antiga Mútua igualadina). En aquest sentit, recorda que en aquell moment el volum d'entrada de pacients a l'hospital era d'entre 25 i 30 cada dia. «Espero que la trucada no arribi, però per això ho hem fet», va esgrimir l'alcalde igualadí. Alhora, va assegurar que serà el departament de Salut qui «determini el com i el quan».