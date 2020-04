Les víctimes reconegudes a Manresa, Igualada i Berga voregen les dues-centes

Les morts reconegudes per coronavirus a Manresa, Igualada i Berga assoleixen un gruix tan impressionant com enormement trist i ja s'aproximen, en conjunt, als dos centenars.

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga tres noves defuncions van elevar ahir fins a deu el nombre total de víctimes confirmades de la Covid-19. Segons dades de l'hospital, hi ha 60 pacients ingressats que han donat positiu, vuit més que dimecres.

A banda, també es van detectar tres professionals més que havien donat positiu i que estaven en règim d'aïllament i seguiment domiciliari, per la qual cosa hi ha un total de 40 sanitaris, tots ells casos lleus, recuperant-se a casa. D'altra banda, en les últimes hores s'havia donat una nova alta.

A Manresa, ja són 71 les morts per coronavirus a la Fundació Al-thaia. Vuit persones han mort a causa del coronavirus les darreres hores a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa.

Ahir hi havia a Sant Joan de Déu 284 pacients ingressats per coronavirus, tres més que no pas els que hi havia dimecres.

Pel que fa a les altes, ja se n'han donat 198 els darrers dies. Tots ells pacients que tenien coronavirus confirmat.

A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa van morir ahir 4 persones, que s'afegeixen a les 4 més que han traspassat els últims dies. A Sant Andreu hi ha 25 persones ingressades a la unitat d'aïllament que es consideren casos de Covid-19 per la simptomatologia que presenten. Alguns han donat positiu a les proves i altres estan pendents de la confirmació.

La Fundació Sant Andreu Salut té 30 professionals sanitaris confinats, dels quals 20 són positius.

A Igualada, Salut va confirmar un total acumulat de 628 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 154 són professionals sanitaris. 107 persones hi han mort.



2.335 morts a Catalunya

En el conjunt de Catalunya, Salut va confirmar 1.656 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 23.460.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort per la Covid-19 un total de 2.335 persones. Pel que fa al nombre total d'afectats pel coronavirus a Catalunya, un total de 2.053 persones estan greus. A més, del nombre total d'afectats arreu del país, 3.702 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 7.849 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19, 215 de les quals en el brot d'Igualada.

Tres morts a Sant Fruitós

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va informar ahir que en les 36 hores anteriors havien mort tres residents de la llar d'avis El Lledoner.

Es tracta de dues dones i d'un home que presentaven símptomes compatibles amb el coronavirus, com un quadre de febre, però als quals no se'ls havia pogut fer la prova per determinar si tenien la Covid-19 o no.

El consistori va lamentar la defunció i va traslladar el seu condol als familiars «en aquests moments durs de confinament i solitud en el dol».

Segons van explicar les mateixes fonts de l'Ajuntament, aquesta residència estava confinada des que set usuaris van presentar febre el cap de setmana passat. «Es va tancar els residents a les habitacions, es va desinfectar l'interior de l'edifici i es va reforçar també la plantilla, ja que hi ha personal de baixa laboral per febre», van apuntar.



Set ingressats a la Cerdanya

A l'Hospital de Cerdanya hi havia ahir set pacients ingressats amb la Covid-19 i cinc casos en observació.

Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 29 positius, dels quals 23 han ingressat a l'Hospital de Cerdanya. Hi ha hagut 3 trasllats a centres catalans i 1 a un establiment francès. 12 pacients han rebut l'alta i són al seu domicili. Fins ara hi ha hagut una mort confirmada. Aquestes dades inclouen tant els testos realitzats a Catalunya com a França.