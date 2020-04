«Estem al costat de la població per cobrir les mancances»

Protecció Civil està fent aquests dies un servei indispensable a molts municipis. A Cardona la desena de voluntaris de l'associació no paren de treballar en coordinació amb l'Ajuntament, la Policia Local, la Creu Roja, Serveis Socials i Càritas. Entre la infinitat de tasques que fan hi ha el control per evitar aglomeracions a les botigues, el repartiment de deures als infants que no tenen accés a Internet, suport a la residència d'avis, la logística de les mascaretes que es fan al poble i el trasllat de roba als ingressats a l'hospital. També compren menjar i medicaments per a la gent gran que viu sola i «de passada els fem companyia i un seguiment per veure com estan. Això els tranquil·litza», explica Manel Roca, cap de Protecció Civil de Cardona. Té clar que «hem d'estar al costat de la població per cobrir les mancances» i que «si ens ajudem tots ens en sortirem».