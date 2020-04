Al front, a la intendència i a la rereguarda

És la gent que lluita a primera línia de front, cansats però incansables, en la batalla diària contra la malaltia i a favor dels malalts: metges, infermeres, investigadors. És la gent que presta el necessari servei d'intendència que fa possible l'esforç de la primera línia als hospitals: neteja, alimentació, subministraments, desinfecció. És la gent que investiga i innova per millorar l'eficàcia del treball dels sanitaris, arribant on no arriben els equipaments disponibles, i es treuen respiradors i mascaretes de la màniga. Però és també tota la gent que va a la feina i se la juga, sense la protecció del confinament, perquè la resta es pugui quedar a casa; els que presten els serveis essencials definits als decrets del Govern i no poden fer-ho amb l'ordinador des de casa. Activitats que participen en la cadena d'abastiment del mercat de béns i serveis de primera necessitat (aliments, higiene, medicaments). Producció de béns, serveis i tecnologia sanitaris. Seguretat pública i privada. Transport de persones i mercaderies al servei de les activitats autoritzades. Restauració amb repartiment a domicili. Atenció a gent gran, menors, dependents o discapacitats. Veterinària i alimentació animal. Forces armades i el manteniment dels seus equips. Mitjans de comunicació i impressió i venda de premsa. Serveis indispensables de banca i assegurances. Telecomunicacions i informàtica necessaris per als serveis essencials. Advocats, procuradors i altres professions relacionades amb actuacions processals no suspeses. Gestors i assessors per a qüestions urgents. Neteja pública, avaries urgents i recollida de residus. Subministre d'aigua i energia. Serveis meteorògics de predicció. Servei postal universal (Cor-reus). Repartiment a domicili de productes comprats per telèfon, Internet o correspondència. Activitats imprescindibles per al manteniment de les activitats manufactureres necessàries per la prestació a tots aquests serveis essencials. I alguns epígrafs més de la darrera llista apareguda al BOE. Però darrere de la relació oficial hi ha persones concretes, persones que saludem cada matí o cada tarda en el decurs de les nostres activitats rutinàries i que aquestes setmanes donen la cara darrere la mascareta i ofereixen un cop de mà enguantada perquè la resta pugui quedar-se a casa i no li falti res quan, sempre sense torbar-se i aprofitant el temps al màxim, surti de la calusura per proveir-se del necessari per aguantar una altra setmana correctament alimentat, higienitzat, amb aigua a l'aixeta, llum al comptador, cine a la tele i notícies al diari.