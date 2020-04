«Aquests dies ha pujat la venda de quaderns de passatemps»

«La venda de premsa es va mantenint, no puja però tampoc baixa», comenta Ramona Puig, de 60 anys, que regenta el quiosc i estanc de Valls de Torroella: «La primera setmana va semblar que hi havia més ganes de comprar els diaris per saber el que passa, però a mesura que han anat passant els dies també he notat que hi ha gent que prefereix no llegir-los perquè només parlen del coronavirus». Les revistes del cor com l'Hola, el Pronto i el Lecturas, i altres capçaleres com el Clara i el Saber Vivir, també tenen sortida en uns jornades en què «s'ha incrementat la compra de quaderns de sopes de lletres i altres passatemps». Els clients que passen pel negoci de la Ramona observen les normes de seguretat, i entre ells «no hi ha nens, ni un». I, és clar, sense canalla, hi ha una categoria dels productes que es venen que no té gens de sortida: «No es venen gominoles».