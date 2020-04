«Donem tot el que podem per oferir el millor servei a la gent»

Pilar Puig regenta una carnisseria a la plaça Major d'Avinyó. Com a servei essencial, el coronavirus l'ha obligada a reorganitzar la feina habitual i a cuidar al màxim les mesures de seguretat i «donar més facilitats» als clients. Puig, que també ven altres productes de proximitat, assegura que «estem donant tot el que podem de nosaltres per oferir el millor servei a la gent». A banda d'obrir al públic tots els matins, agafa comandes per telèfon i per WhatsApp, «així els clients només han d'entrar a recollir i ja poden marxar». També fa repartiment a domicili per facilitar la compra, sobretot a la gent gran i als possibles afectats, «sempre protegits amb mascareta, guants i gel desinfectant». Diu que «es passa por» perquè arrisquen la salut i la de la família, i creu que aquesta situació «ens farà veure la vida amb els valors que realment té i no els que ens han marcat».