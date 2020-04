Els fidels podran seguir el Diumenge de Rams en directe per televisió o YouTube

La plaça de Crist Rei plena de gent esperant per beneir els rams, una imatge que enguany no es produirà

La plaça de Crist Rei plena de gent esperant per beneir els rams, una imatge que enguany no es produirà arxiu/mireia arso

Les diferents diòcesis d'arreu de Catalunya se les han hagut d'enginyar per poder oferir els oficis religiosos corresponents al Diumenge de Rams, així com la benedicció de rams, després que l'estat d'alarma faci impossible que els fidels puguin reunir-se per dur a terme aquesta tradicional celebració.

El monestir de Montserrat serà un dels epicentres de les retransmissions en directe aquest diumenge. Els canals de comunicació de l'abadia, que cobreixen ràdio i televisió, així com la xarxa de televisions locals i TV3, oferiran la benedicció de rams i la missa conventual aquest diumenge a les 11 del matí en directe. Fonts del monestir asseguren que la celebració serà pràcticament igual a la d'anys anteriors, amb la significativa diferència que enguany serà sense públic.

El Bisbat de Vic ja va anunciar aquest dijous que es podrian seguir tots els oficis de Setmana Santa a través de YouTube. Així, aquest diumenge es podran veure les benediccions de rams i les cor-responents misses que es faran a Vic, Igualada, Manresa, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. A Manresa es podrà seguir la benedicció de rams i la missa de la Passió del Senyor de la parròquia de Sant Josep a través del seu canal de YouTube aquest diumenge a les 12 del migdia, i també un quart d'hora abans a través del canal de YouTube de la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa, a càrrec del mossèn Joan Hakolimana. D'altra banda, a Igualada els seus rectors ho celebraran també en directe pel seu canal de YouTube a les vuit del vespre.

El bisbe de Solsona també oferirà la benedicció de rams en directe a través del canal de YouTube de la parròquia acompanyat dels seus seminaristes a la capella del Seminari de Solsona.

Algunes parròquies de municipis més petits també s'han buscat la vida per poder oferir els oficis als seus fidels. Per exemple, a Callús el mossèn Toni Jolis celebrarà amb només un ajudant el Diumenge de Rams en la intimitat, pràctica que duran a terme durant tota la Setmana Santa, però animen tots els feligresos a seguir les misses de diumenge a través de la televisió. Tot i la falta de recursos de la parròquia, Jolis compartirà a través d'un grup de WhatsApp amb els seus fidels les lectures i també imatges de l'església d'allò essencial de cada celebració. Altres parròquies com la de Súria o la d'Artés només celebraran les misses de manera privada, ja que asseguren que no tenen recursos suficients per poder fer retransmissions en directe



El negoci dels rams, aturat

Diumenge de Rams sempre sol comportar moviment econòmic pel que fa a vendes de palmes i palmons, així com també de garlandes o llaminadures i, fins i tot, de roba per a nens petits. El confinament però ha trastocat aquesta celebració tradicional. La impossibilitat que els estaments religiosos beneeixin els rams dels fidels ha fet que molts d'ells directament no n'hagin comprat. També és veritat que qui n'hagués volgut comprar ho hauria tingut difícil ja que molts dels comerços que altres anys han venut palmes, aquest any no ho han fet o directament estaven tancats.

Pel que fa a les pastisseries, que sí que continuen obertes, algunes han posat a la venda garlandes. És el cas de la pastisseria La Llaminadura de la carretera de Santpedor, que enguany n'ha preparat una quantitat molt inferior a la de cada any «perquè n'hi hagi unes quantes», afirma Carme Moreno, que lamenta que aquests dies «ningú surt a comprar».