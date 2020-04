«La gent gran ens envia missatges d'agraïment»

Isabel Noguera treballa al supermercat Llobet del passeig de Pere III de Manresa. Protegida amb una mascareta i uns guants de làtex i, quan atén a la caixa, amb una mampara de plàstic, Noguera vetlla perquè no falti de res a les prestatgeries. «Ja fa uns dies que la situació s'ha tranquil·litzat una mica. Quan va començar l'epidèmia molta gent va sortir a comprar de cop. Ara, en canvi, s'han disparat les comandes a domicili, sobretot de gent gran», explica. Noguera assegura que els clients d'edat avançada són els més agraïts. «Mirem d'ajudar-los tant com podem, i n'hi ha molts que ens envien missatges d'agraïment. Nosaltres també els estem molt agraïdes», explica Noguera. D'ençà del començament de l'epidèmia, els patrons de consum han canviat i la gent ja no acumula productes com ara el paper de vàter, assegura Noguera.