«Ha estat una bogeria absoluta trobar material, ha costat molt»

La persiana de les farmàcies no ha baixat durant la crisi sanitària i Maria Cosp Boixader (Berga, 1973) continua al peu del canó atenent les persones que visiten el local buscant medicaments habituals o bé material de seguretat relacionat amb la propagació del virus. «Ha estat una bogeria absoluta trobar gels, mascaretes, guants, termòmetres... Tot i que n'hem anat tenint, des de l'inici ha costat moltíssim», admet. La Farmàcia Cosp no ha variat els seus horaris però ha adoptat mesures de seguretat severes per evitar contagis i ha dividit el seu equip de professionals en dos «per assegurar que si un cau malalt, l'altre pugui seguir treballant». Un canvi substancial ha estat el servei a domicili, que ha augmentat molt. «A la tarda realitzem cada dia cinc hores de servei a domicili; tenim un repartidor i portem medicació personalitzada», explica.