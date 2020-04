ICL complementarà les prestacions d'atur fins al 75%

? La direcció d'ICL Iberia Súria&Sallent i la representació dels treballadors han signat l'acord de l'ERTO, que s'emmarca, asseguren fonts de l'empresa, «en el diàleg constant que es manté amb els treballadors i inclou diferents punts per mirar de mitigar els efectes de l'aturada de l'activitat». Així, ICL Iberia Súria&Sallent es compromet a complementar les prestacions d'atur de tots els afectats fins al 75% de las bases de cotització mentre duri l'ERTO. A més, s'ha acordat que el retorn a l'activitat, encara que sigui de forma parcial, es produirà «tan aviat com sigui possible garantir les condicions de salut i seguretat dels treballadors, i les circumstàncies de la Covid-19 ho facin possible», segons fonts de l'empresa, que manté uns serveis mínims «per tal de garantir la seguretat de les instal·lacions».