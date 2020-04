«Fer una labor humanitària és el més satisfactori»

Jaume Soler (Manresa, 1966) treballa a la Funerària Mémora de Manresa des del 1991, on ha passat per tots els llocs de feina. Ara, és el responsable d'atenció a les famílies. La seva és una feina dura i aquests dies encara ho és més perquè ha de «comunicar a les famílies, moltes conegudes, de difunts amb Covid-19 que no els podran veure per la normativa excepcional. Moltes fa molts dies que han perdut el contacte amb els seus familiars als hospitals i residències i, un cop han traspassat, tampoc no els podran tornar a veure per acomiadar-se. Per això els oferim fer les cerimònies quan hagi passat tot». «Les nombroses mostres d'agraïment de les famílies pel suport que els donem en aquestes situacions complicades» i «tornar a casa sabent que has pogut ajudar i fer una labor més enllà de la purament professional, humanitària», diu que «és el més satisfactori».