L'estat de Nova York ja registra més de 100.000 infectats per coronavirus

L'estat de Nova York ja registra més de 100.000 casos positius de coronavirus i més de 3.000 morts, i reporta el l'augment de morts més gran en un dia fins a la data (562), així com d'hospitalitzacions, fet pel qual el seu governador, Andrew Cuomo, va ordenar confiscar respiradors als centres privats.

«Els respiradors segueixen sent un problema; no n'hi ha prou i punt. Gairebé tota la gent que va a l'hospital és per coronavirus i el nombre de pacients sense Covid-19 ha caigut perquè no tenim la mateixa taxa de criminalitat ni d'accidents.