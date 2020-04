Mig miler d'altes, l'altra cara de les 200 morts a Manresa, Igualada i Berga

A Barcelona, pacients recuperats són traslladats en bus per fer confinament

A Manresa, Igualada i Berga s'han donat mig miler d'altes hospitalàries a infectats de coronavirus. És l'altra cara de les dues-centes morts reconegudes. Es manté la màxima tensió a l'assistència sanitària per aconseguir que les altes superin els ingressos i així evitar el col·lapse sanitari.

La Fundació Althaia de Manresa va informar ahir de nou defuncions més que eleva el nombre total a 80. D'altra banda, per primer cop des de l'inici de la crisi, el nombre d'ingressats per coronavirus va baixar i va passar dels 284 de dijous a 278 ahir.

Les últimes hores també hi ha hagut una xifra significativa d'altes, que han passat de les 198 d'acumulades que hi havia dijous a les 225 d'ahir.

A Igualada, Salut confirma un total acumulat de 644 positius de coronavirus SARS-CoV-2. Del nombre total de casos, 154 són professionals sanitaris. 107 persones han mort per la Covid-19.

A l'Hospital Sant Bernabé de Berga, una persona ha mort en les darreres hores per coronavirus i s'eleven a onze les defuncions registrades al centre sanitari del Berguedà per culpa de la Covid-19. En un comunicat, l'hospital informa que hi ha 58 pacients ingressats que han donat positiu, dos menys que dijous. A banda, també s'ha detectat un nou professional que ha donat positiu i que està en règim d'aïllament i seguiment domiciliari. En les últimes hores, de la quarantena de professionals recuperant-se a casa, tres d'ells ja han estat donats d'alta. A banda, en les últimes hores també s'han donat tres noves altes a pacients de l'hospital.

Més de 2.500 morts a Catalunya

Salut va informar que s'han confirmat 1.274 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalu-nya, cosa que eleva la xifra total a 24.734. Del total de casos acumulats, fins ara han mort per la Covid-19 un total de 2.508 persones. Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.108 persones han estat ingressades de gravetat. A més, del nombre total d'afectats arreu del país, 3.886 són professionals sanitaris.

Onze mil morts a l'Estat

El ministeri de Sanitat va xifrar ahir en 117.710 el nombre de casos de coronavirus a tot l'Estat espanyol i en 10.935 les morts per la malaltia, 932 de les quals dijous.

D'aquesta manera Espanya es converteix en el segon país del món amb més afectats confirmats, darrere dels Estats Units, on se n'han detectat 240.000.

Segons el Govern espanyol, hi ha hagut 7.472 nous contagis notificats. A més, 6.416 persones han requerit ingrés a les UCI, 324 més que el dia anterior, i es van donar d'alta 30.513 persones, 3.770 més que les 24 hores anteriors.

Madrid, la més afectada

Per comunitats, la de Madrid continua sent la més afectada, amb 34.188 casos del nombre total i 4.483 defuncions. La segueix Catalunya, amb 23.460 contagiats confirmats i 2.335 morts, segons les dades de dijous. Les dues Castelles, Castella-la Manxa i Castella i Lleó, ja acumulen 8.523 i 7.875 casos respectivament.

La cap d'àrea del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, María José Sierra, va assegurar que les dades i els percentatges registrats en les últimes hores confirmaven la tendència a la reducció dels darrers dies. A més, va explicar que, segons les xifres d'hospitalitzats, els increments ara se situen entorn del 10% durant aquesta última setmana, mentre que «abans eren del 30%». Segons Sierra, en algunes comunitats, fins i tot, els casos estan baixant.