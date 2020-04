Miquel y Costas atura dues plantes a l'Anoia i presenta un expedient temporal

La crisi sanitària del coronavirus ha portat la paperera Miquel y Costas a haver d'aturar les dues plantes que té a la Conca d'Òdena, a la Pobla de Claramunt, i ha hagut de presentar també un ERO temporal per a «un centenar d'empleats» d'aquestes plantes, segons fonts sindicals.

La paperera va comunicar dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el regulador borsari espanyol, que «alguns actius productius s'han vist sotmesos a contingències de força major, pel fet que personal de producció s'ha vist afectat per un confinament territorial total decretat per les autoritats sanitàries, la qual cosa ha obligat a la presentació d'un ERTO». D'aquesta manera, l'empresa Miquel y Costas explica com l'ha afectat el confinament d'Igualada i d'altres poblacions de la Conca d'Òdena.

«En un altre dels casos s'ha procedit a la modificació del calendari anual, de comú acord amb la representació dels treballadors», precisa la companyia.

Fonts de Miquel y Costas han precisat a Efe que altres plantes de la companyia continuen actives, com les que produeixen pasta de paper o productes específics com el paper de tabac, en considerar activitats emparades pel decret del Govern central.

El personal afectat per expedients temporals és el 15% de la plantilla al conjunt de l'Estat, expliquen aquestes fonts.

La paperera assegura que els seus centres continuen mantenint «la seva activitat logística i d'expedició, i compleixen els seus compromisos dins la situació excepcional».

Així mateix, la companyia comenta que dins de les varietats de papers especials de què disposa el grup, «s'ha identificat un paper filtrant que contribuiria en la confecció de màscares, que es troba en procés d'homologació per diferents centres de referència, fet que permetria el subministrament d'aquest material al sector sanitari i a la població en general», puntualitza.