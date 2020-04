Sánchez demanarà prorrogar l'estat d'alarma fins al 26 d'abril

El president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, demanarà al Congrés al llarg de la setmana que ve una nova pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril, segons han assenyalat a Efe fonts socialistes. La decisió s'ha pres el dia que l'epidèmia de coronavirus a Espanya ja suma aquest dissabte 124.736 contagiats confirmats, 11.744 morts i 34.219 altes, segons les últimes dades aportades pel Ministeri de Sanitat, el qual també quantifica en 809 les morts provocades per la Covid-19 en les últimes hores. Aquesta és la xifra més baixa en una setmana.

Gairebé tres setmanes després que el Govern decretés l'estat d'alarma per fer front a l'expansió del coronavirus, les dades segueixen augmentant pel que fa als pacients que ingresses a les UCI: a tot Espanya hi ha ingressades 6.532 persones, 116 persones més que ahir.

La Comunitat de Madrid, que segueix sent la regió amb més població afectada, registra 36.249 positius per Covid-19 i 4.723 morts, seguida de Catalunya amb 24.734 persones infectades pel coronavirus i 2.508 mortes per aquesta causa, i Castella-la Manxa que ha fet de dia amb 9.324 afectats i 786 morts.

«No estem en col·lapse però cada dia té amenaça de trencament»



El director del Catsalut, Adrià Comella, diu que a Catalunya encara "hi ha marge per ingressar pacients greus". "Com a sistema no estem en col·lapse, però hi ha un nivell de tensió altíssim i cada dia té amenaça de possible trencament", ha explicat en una entrevista al programa 'Via Lliure' de RAC1.

En ser preguntat per en quin punt epidemiològic estem, ha detallat que el coronavirus "s'està distribuint de forma desproporcionada" i com que hi ha "territoris que tenen més tensió" hi ha pacients que es porten a altres hospitals". Concretament, s'han traslladat afectats "de Mollet a l'Hospital Clínic, i de Martorell cap a Bellvitge". El director del CatSalut diu que des de fa quatre dies "hi ha menys intensitat de demanda a urgències" però que el nombre persones que acaba ingressant a l'hospital després de passar-hi ha incrementat. De fet, "el nombre d'altes i d'ingressos s'està equilibrant". Davant d'això alerta que en altres països on les xifres han millorat "hi ha hagut un relaxament que ha suposat pitjors repunts". "Hem de mantenir la guàrdia molt alta, tant pel confinament com pels hospitals", adverteix.

Pel que fa a l'ús de mascaretes per part de la població, Comella ha recordat que "aquest virus no es transmet per l'aire, sinó "per contacte" i que és "més important mantenir una distància social i mesures d'higiene", ja que són "més eficients".

Els respiradors de Seat i Leitat s'aniran estenent «a mesura que es puguin testejar»



Sobre pels respiradors de Seat i Leitat, Comella ha detallat que confien que "a mitjans de setmana puguin funcionar" tot i que ha explicat que "són prototips" que "no són una solució definitiva que pugui ser molt extensa" perquè "cobreixen pocs dies d'oxigen". El director del CatSalut ha destacat que "només poden funcionar 4 o 5 dies" i que esperen "rebre prototips de respiradors més sofisticats en 8-10 dies".

Comella ha explicat que els models de Seat i Leitat s'aniran extenent "a mesura que es puguin testejar". El director del CatSalut calcula que cada hospital rebrà uns tres respiradors i que se'n repartiran un centenar entre els 37 centres que hi ha a Catalunya. Destaca que només poden funcionar 4 o 5 dies i que "són una molt bona ajuda tot i que no cobreix tota la malaltia". Davant d'això ha dit que "hi ha dos models més en estudi" que són més sofisticats i que esperen rebre en uns 10 dies.