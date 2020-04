Torra porta a l'ONU el rebuig que els polítics presos passin el confinament a casa

El president català, Quim Torra, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, han fet arribar a l'ONU la seva denúncia contra el Tribunal Suprem, després de la denegació d'un permís als líders independentistes presos per poder passar als seus domicilis el confinament pel coronavirus. Tots dos han decidit internacionalitzar les seves queixes, després que les juntes de tractament de les presons catalanes deneguessin als presos independentistes aquest permís.



Així, Torra ha enviat una carta a l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, Michelle Bachelet, que el 25 de març, indica el president, va manifestar públicament que «ara, més que mai, els governs haurien d'alliberar totes i cadascuna de les persones que estan empresonades sense suficient base legal, incloent-hi presoners polítics i altres detinguts». Segons el president català, això no ha estat possible «complir-ho» en el cas dels líders independentistes perquè el Suprem «va advertir i va amenaçar les autoritats penitenciàries catalanes de possibles conseqüències legals, de caràcter penal».



Des de la presó de Lledoners, Junqueras ha demanat una empara «urgent» a l'ONU i al Consell d'Europa en considerar que «les amenaces del Tribunal Suprem han perjudicat els drets de tots els presos i posen en risc la lluita contra el coronavirus».



Per la seva part, el síndic de greuges, Rafael Ribó, va recomanar que els líders independentistes empresonats per l'1-O progressin a un tercer grau per tal que puguin fer el confinament a casa durant l'estat d'alarma. A través d'un comunicat, Ribó va assegurar que s'ha adreçat al president de la Generalitat i a la consellera de Justícia, Ester Capella, per conèixer la seva opinió sobre aquesta qüestió. Segons Ribó, aquesta mesura s'ha d'adoptar de «manera generalitzada» i sense incórrer en cap forma de discriminació entre les persones internes que compleixin aquests requisits.