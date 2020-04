Un advocat especialitzat en drets humans, escollit nou líder dels laboristes britànics

El Partit Laborista britànic va designar ahir el seu fins ara portaveu per al Brexit, Keir Starmer, com a successor al capdavant de la formació de Jeremy Corbyn, que va dimitir després de la derrota electoral del desembre. Starmer, advocat especialitzat en drets humans i diputat des de 2015, va superar en un procés de primàries que ha durat prop de tres mesos la portaveu d'Empreses del partit, Rebecca Long-Bailey, i la parlamentària Lisa Nandy. El guanyador va obtenir el suport del 56,2% dels afiliats (275.780 vots), davant el 27,6% de Long-Bailey (135.218 vots) i el 16,2% de Nandy (79.597 vots).

El nomenament es va anunciar a través de les xarxes socials, atès que la pandèmia del coronavirus ha obligat la primera formació de l'oposició al Regne Unit a suspendre el congrés extraordinari que havia programat per donar a conèixer el seu nou líder.

Angela Rayner, fins ara portaveu d'Educació, ocuparà per part seva el càrrec de «número dos» de la formació, que comença ara un procés de reconstrucció després del cop electoral que va suposar que el conservador Boris Johnson aconseguís una àmplia majoria absoluta.

«Conduiré aquest gran partit cap a una nova era, amb confiança i esperança, perquè puguem servir el nostre país una altra vegada quan arribi el moment», va afirmar Starmer en un missatge a través de Twitter

A curt termini, el nou líder laborista serà l'encarregat de fiscalitzar la gestió de la crisi del coronavirus per part de Govern conservador. El primer ministre ha convocat els responsables dels partits opositors per parlar sobre la resposta a la pandèmia la setmana que ve. «Com a líders dels partits, tenim el deure de treballar junts en aquest moment d'emergència nacional», va explicar Johnson.



Promesa de col·laboració

Starmer va destacar que col·laborarà «de manera constructiva» amb l'executiu i no intentarà «marcar punts polítics ni fer demandes impossibles». «En moments com aquests, necessitem un bon Govern, un executiu que salvi vides i protegeixi el nostre país. És una enorme responsabilitat i, tant si vam votar per aquest Govern com no, tots depenem de que això surti bé», va afegir.

Als seus 57 anys, Starmer ha protagonitzat un ràpid ascens en el partit. Diputat des de 2015, va ser nomenat portaveu per al Brexit poc després del referèndum de 2016, el que li va assegurar un paper protagonista en el debat que ha monopolitzat la política del Regne Unit des de llavors.



Cavaller de l'imperi britànic

La seva tasca com a lletrat i fiscal el va portar a ser nomenat Cavaller de l'imperi britànic el 2014, tot i que ha renunciat a utilitzar l'elitista títol de «Sir». En els últims anys ha estat un dels col·laboradors més estrets de Jeremy Corbyn, el líder laborista sortint, tot i que les friccions entre tots dos han estat nombroses.