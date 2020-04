Ajuntaments i empresaris demanen de nou ajuts per la davallada econòmica

Els ajuntaments i els empresaris de la Conca d'Òdena consideren que si l'Estat espanyol acaba decidint aixecar el confinament, serà una notícia positiva. En aquest sentit recorden que encara no hi ha una decisió presa. Tot i que pot significar un alleugeriment per a algunes empreses i treballadors, els governs municipals i el teixit empresarial demanen que, un cop s'acabin els controls policials, la Generalitat i l'Estat no s'oblidin de la conca perquè caldran ajuts econòmics específics.

«Cal recordar que el confinament i les restriccions més estrictes ja s'estaven aplicant a la conca abans que qualsevol altre territori. Per aquest motiu continuem reivindicant que es posi solució al problema dels treballadors que volien entrar a Igualada per treballar, els de la ciutat que havien d'anar a treballar a un altre municipi», manifesta l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, a aquest diari. Per aquest motiu recorda que cal pensar en els greuges creats als treballadors des del dia 13 de març. Castells va remarcar que de moment a sobre la taula només hi ha una proposta, que ha de ratificar el govern de l'Estat, i que, de moment, «es manté el confinament».

Per la seva banda, el president de la Unió Empresarial de l'Anoia, Joan Domènech, diu que estarà realment satisfet quan vegi que efectivament s'aixeca el confinament. «Ja hem vist aquestes setmanes com la Generalitat i l'Estat es passen la pilota. Demanaria menys rodes de premsa i més reunions on es preguin decisions amb més celeritat», explica a Regió7. Tot i això, diu que «serà una notícia positiva» la fi del control als accessos de la conca i que suposarà un respir per a l'economia de la zona, malgrat que només puguin funcionar les empreses que produeixin i donin serveis a necessitat bàsiques de la ciutadania.

El representant dels empresaris anoiencs es lamenta que encara no s'hagi donat resposta per part de la Generalitat ni el Govern central a la petició de donar compensacions econòmiques a les empreses de la conca, que s'han vist greument afectades per la mesura que s'aplica des del 13 de març. «Cal recordar que deixaven passar treballadors d'empreses i serveis de productes essencials, però no els autònoms», afirma. Diu que «el mal ja està» fet i espera que les administracions no en facin els ulls grossos.