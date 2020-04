Althaia trasllada pacients amb la Covid-19 de Sant Joan de Déu a la Clínica Sant Josep

Una vintena de pacients amb coronavirus que en general estan en fase de recuperació han estat traslladats de l'Hospital Sant Joan de Déu a la Clínica Sant Josep, ambdós centres gestionats per la Fundació Althaia de Manresa. Fins ara la Clínica de Sant Josep ja rebia malalts de Sant Joan de Déu, però sense la patologia de la Covid-19, per descongestionar l'hospital i optimitzar recursos humans. Ara això ha canviat. Des d'aquesta setmana hi ha una vintena de malalts amb coronavirus. Segons ha informat Althaia, s'ha adequat una planta que té una capacitat màxima per a 31 persones i se n'està preparant una altra perquè n'hi puguin haver una vintenia més, si fos necessari.

Amb aquesta mateixa idea també es van traslladar malalts pel virus al Centre Hospitalari, encara que en aquesta ocasió es tracta de pacients geriàtrics.

Per altra part l'Hospital de Sant Andreu de Manresa de la Fundació Sant Andreu Salut ampliarà de 27 a 44 les places de malalts de Covid-19 a causa de l'augment de pacients per aquesta malaltia.