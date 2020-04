Confirmen la segona mort per violència de gènere durant l'estat d'alarma

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere va confirmar ahir l'assassinat d'una dona de 78 anys a mans del seu cònjuge a Las Palmas de Gran Canària com a crim masclista. Amb aquesta mort s'eleven a 18 les víctimes mortals de la violència de gènere aquest any i a 1.051 des de l'any 2003, quan es van iniciar els registres. Així mateix, aquest és el segon assassinat masclista des de la declaració de l'estat d'alarma com a conseqüència de la crisi del coronavirus, en vigor des del passat 14 de març. Segons va informar la Delegació, existien antecedents previs de violència de gènere de l'agressor contra la dona assassinada, encara que la víctima no havia denunciat abans. Pel que fa a les altres 17 dones assassinades aquest any, tampoc hi havia denúncies prèvies al seu agressor. Només en un cas existia una denúncia presentada per l'entorn de la víctima.