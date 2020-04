Dos morts i sis ferits en un possible atac terrorista a l'est de França

Dues persones van morir en un atac perpetrat per un home amb un ganivet a la localitat de Romans-sur-Isère, a l'est de França, que va causar a més sis ferits, quatre d'ells greus. «Una persona amb un ganivet ha atacat persones innocents a l'interior de botigues i al carrer. Ha deixat 6 víctimes, dues d'elles han mort i quatre estan en estat d'urgència absoluta, a més de l'autor que estava lleugerament ferit però ha estat ja detingut», va explicar l'alcaldessa de la localitat, Marie-Hélène Thoraval. La Fiscalia antiterrorista va assenyalar que està «avaluant la situació» per saber si es fa càrrec de la investigació, que dirigeix per ara la Direcció de la policia judicial de Lió. Un dels testimonis que va alertar les autoritats, que és treballador d'una de les botigues de la zona es es van produir els fets, va explicar que una persona va entrar cridant que havia estat apunyalada.