Fiscalia investiga deu geriàtrics més del país per la mort d'usuaris

La Fiscalia Superior de Catalunya ha ampliat a una desena el nombre de residències de gent gran investigades per la via penal per aclarir les circumstàncies de l'elevat nombre de gent gran que ha mort per coronavirus, encara que no descarta que aquesta xifra augmenti en les pròximes setmanes.

Tal com ha confirmat el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, en aquesta desena de centres s'inclouen la Fundació Privada Consorts Guasch de Capellades i la Santa Oliva d'Olesa de Montserrat, que ja va ordenar investigar la passada setmana a instàncies de la Fiscalia General de l'Estat.

El Ministeri Públic ha decidit ampliar l'obertura de diligències penals després de rebre diversos atestats i informes que podrien indicar que hauria ancians en males condicions de salubritat que van morir per la Covid-19 en altres geriàtrics.

De moment, la Fiscalia Superior de Catalunya ja ha demanat documentació tant als centres investigats com a Departament de Salut i de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.



El cas de Vilanova del Camí

L'alcaldessa de Vilanova, Noemí Trucharte, qualifica de «molt greu» la situació a la residència Amma. L'alcaldessa afirma que l'ajuntament actuarà d'ofici davant Fiscalia de Catalunya si considera que el centre no actua correctament i no fa una desinfecció urgent de les instal·lacions. Els metges del CAP Nord d'Igualada, que actualment gestiona l'emergència sanitària a la Conca d'Òdena, sempre segons l'alcaldessa, l'han informat que «hi ha hagut un brot greu» a la residència. En els darrers 8 dies, segons les dades de què disposa l'Ajuntament, s'han produït 20 defuncions, de les quals només una tenia el test fet i va resultar-ne positiu.

El sindicat CCOO va fer públiques divendres les dades de decessos i va denunciar que no es feia el test a la majoria de difunts, i que hi havia manca de mesures de protecció dels professionals que hi treballaven.

Trucarte, que ha fet pública la situació després que Regió7 donés a conèixer el conflicte que denunciava CCOO, ha afegit que hi ha quatre interns més amb positiu aïllats en una zona especial però es desconeix si entre la resta dels interns, prop d'un centenar, o entre les 80 persones formen part de la plantilla, existeixen més cassos positius.