El govern espanyol envia 180.000 tests de diagnòstic ràpid de coronavirus a Catalunya

El govern espanyol preveu enviar 180.000 tests de diagnòstic ràpid d'anticossos a Catalunya. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat en roda de premsa que les comunitats autònomes rebran entre aquest diumenge i el dilluns 1.029.600 proves ràpides per detectar el coronavirus. Catalunya és la segona comunitat que més en rep, precedida només per Madrid, que tindrà 206.400 tests. Segons Illa els tests s'hauran d'aplicar d'acord amb el protocol establert, que indica que s'han d'utilitzar "com a complement dels tests PCR". L'estratègia del ministeri de Sanitat és que principalment serveixin per a fer un cribratge ràpid en llocs amb una alta prevalença de covid-19, com és el cas d'hospitals i residències.

Ara per ara, Espanya està fent entre 15.000 i 20.000 tests PCR al dia, segons Illa, i s'està treballant per augmentar "de forma considerable" la xifra, "garantint una producció nacional tant de PCR com de tests ràpids".



Mascaretes

D'altra banda, el ministeri també ha informat que a Catalunya des del 10 de març ja han arribat uns 7 milions d'unitats de material sanitari, la meitat de les quals són mascaretes. De fet, juntament amb el carregament de tests ràpids han arribat 500.000 mascaretes. Segons el ministeri, aquesta última remesa ja ha arribat a Catalunya procedent de Madrid i ha estat entregada a la Generalitat.Catalunya ha rebut un total de 3.429.188 mascaretes (el 16,7% del total repartit).



Respiradors

El divendres també es van entregar 50 respiradors nous a cinc hospitals catalans –deu a cadascun-. Els centres que els han rebut són l'Hospital Sant Pau de Barcelona, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida i l'Hospital Josep Trueta de Girona.