Itàlia registra 681 morts en 24 hores, la millor xifra en nou dies

Itàlia ja comptabilitza 15.362 morts amb coronavirus des que es va detectar el brot a la fi de febrer, 681 més des del divendres, però és la millor xifra des del passat 27 de març, una dada positiva que se suma als 74 malalts menys que es troben ingressats en les unitats de vigilància intensiva. Aquestes dades van ser celebrades pel cap de Protecció Civil, Angelo Borrelli, en roda de premsa. «Avui per primera vegada tenim una xifra molt important.

El nombre de pacients en unitats de cura intensiva ha disminuït en 74 i és una notícia important perquè permet que els nostres hospitals respirin. És el primer valor negatiu des que comencem a gestionar l'emergència», va assenyalar. El president del Consell Superior de Sanitat, Franco Locatelli, va destacar que el nombre de morts es redueix progressivament, però va avançar que no es pot abaixar la guàrdia i va fer una crida a la responsabilitat. «Cal transmetre un missatge, aquestes xifres lleugerament millors no poden ser llegides com que hem superat la fase crítica i el perill», va apuntar, al mateix temps que va destacar que les mesures de confinament han salvat almenys 30.000 vides.