Llombardia multarà amb 400 euros a qui no porti màscara

La regió italiana de Llombardia (nord), la més afectada pel coronavirus, que a Itàlia ja ha causat almenys 15.000 morts, multarà des d'aquest diumenge amb 400 euros a tots els ciutadans que surtin al carrer sense màscares o, en defecte d'això, amb bufandes que els cobreixin la boca i el nas.

Es tracta d'una ordenança regional aprovada pel president de Llombardia, Attilio Fontana, que busca contenir la propagació del virus, que en aquesta regió ha causat més de 49.000 contagis i 8.600 morts."Les màscares resolen el problema al 100%, les bufandes al 30-40%, però més val això que res", ha explicat Fontana en declaracions a l'emissora italiana Ràdio Padània.

L'obligació romandrà vigent de moment fins al 13 d'abril, data fins la qual es manté el confinament nacional aprovat pel Govern.

Aquesta iniciativa ha generat controvèrsia al país, on les autoritats polítiques i sanitàries no es posen d'acord sobre la conveniència o no de portar màscares fora de casa.L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir el març passat que l'ús de les màscares podria donar un fals sentiment de seguretat als qui les usen i que s'oblidessin de prendre altres precaucions.

El cap de la Protecció Civil italiana, Angelo Borrelli, va dir dissabte que aconsella la màscara als qui no puguin respectar el metre i mig de seguretat, però va matisar que ell no la fa servir perquè prefereix guardar la distància recomanada amb altres persones.

Això ha portat avui a l'alcalde de Milà, capital de Llombardia, Giuseppe Sala, a reconèixer en un vídeo a les xarxes socials que la decisió de Llombardia "és una mica confusa", quan Protecció Civil no recomana obligar a portar màscares, però ha subratllat que la respectarà.A més, ha observat que al país falten màscares i ha demanat a les autoritats sanitàries competents que es preocupin per aprovisionar a les farmàcies i a vigilar al mateix temps que no decretin preus desorbitats.

El Govern italià ha estès el confinament nacional fins al 13 d'abril com a mesura de prevenció, encara que previsiblement s'ampliarà fins al maig, com ha aconsellat Protecció Civil.