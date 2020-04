Maduro ordena mobilitzar l'artilleria davant les «amenaces terroristes»

El president de Veneçuela, Nicolás Maduro, va ordenar la mobilització d'artilleria a llocs «estratègics» de país per «preservar la pau davant amenaces terroristes» i davant l'existència de grups «finançats des de Colòmbia i els Estats Units». «Denuncio l'existència de grups finançats des de Colòmbia i Estats Units que pretenen atemptar contra l'estabilitat de la pàtria amb accions violentes. Per això, he ordenat la mobilització de peces d'artilleria a llocs estratègics. És el meu deure protegir la pau del nostre poble», va assenyalar el mandatari a través del seu compte de Twitter.

Segons va aclarir, s'estan preparant accions «armades i violentes contra la pau a Veneçuela». «Sé el que estic dient», va afegir Maduro. El president veneçolà va destacar que es tracta de grups que volen aprofitar la quarantena per la pandèmia del coronavirus per perpetrar «accions terroristes i colpistes».

Paral·lelament, el Govern del país caribeny ha enviat una carta al Consell de Seguretat de Nacions Unides en la qual protesta contra la «monstruosa agressió» rebuda dels EUA amb la connivència de Colòmbia en emetre una ordre de detenció contra Maduro per «narcoterrorisme, per instar l'inici d'una transició política forçosa al país, i per enviar vaixells de guerra a la regió en plena crisi mundial per la pandèmia del coronavirus».

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar dijous l'inici d'un desplegament de vaixells de guerra, aeronaus i tropes al Carib i el Pacífic com a part d'una operació antinarcòtics dissenyada per frenar el tràfic de drogues a la regió, sota el control del Comando Sud de les Forces Armades dels EUA. Per a Veneçuela, però, aquesta operació és una coartada perquè «els EUA i Colòmbia executin un pla genocida contra el poble veneçolà al mateix temps que desvien recursos financers, materials i humans».