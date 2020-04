Martorell i Sant Esteve habiliten dos hotels per a professionals sanitaris

L'Hotel Manel, i l'Hotel Les Torres de Martorell i Sant Esteve han estat habilitats pel descans de professionals de la salut que treballen al Baix Llobregat. La iniciativa ha rebut el suport dels municipis i també del departament de Salut.

Segons l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, a banda de l'esgotament físic i psicològic, el personal sanitari assumeix el risc de contagiar-se i encomanar el virus a les seves famílies, i alguns d'ells «han de patir l'aïllament o fan el sacrifici d'estar lluny de les seves famílies per atendre la seva responsabilitat i el seu compromís amb el sistema sanitari».

També a Martorell s'ha habilitat l'Hotel Ciutat de Martorell per a pacients amb el coronavirus per descongestionar els hospitals de Sant Joan de Déu i el Sagrat Cor. A la ciutat hi ha 320 persones infectades i ahir dissabte es van haver de lamentar 6 morts a causa de la malaltia. Els últims dies 12 persones han estat donades d'alta.