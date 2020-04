Nova defunció per coronavirus a l'Hospital Sant Bernabé de Berga

L'Hospital Sant Bernabé de Berga ha registrat aquest dissabte una nova defunció per coronavirus. Amb aquesta, ja son 12 les morts que s'han produït al centre sanitari berguedà des de l'inici de la crisi.

L'Hospital Sant Bernabé tenia ahir 51 pacients ingressats que han donat positiu a la prova de la Covid-19. També s'han detectat dues professionals més que han donat positiu i que estan en règim d'aïllament. En les últimes hores s'han donat tres altes de pacients que han pogut marxar cap a casa.



Aniversari en pandèmia

D'altra banda, la Residència Sant Bernabé de Berga, per a gent gran, va arribar ahir als vint anys de funcionament. Tot i que en circumstàncies normals, el personal i els usuaris estarien de celebració i farien balanç de la feina portada a terme aquestes dues dècades, la pandèmia del coronavirus ha fet que la jornada de l'aniversari transcorri com en els darrers dies, amb un confinament total. I és que l'atenció a les residència és màxima. En aquesta jornada, els responsables de la residència, i l'Ajuntament de Berga, es van limitar a recordar el vintè aniversari en una nota de premsa i felicitar i «totes les persones que han estat al servei de la gent gran al llarg de les dues dècades».

La Fundació Hospital Sant Bernabé, la Residència Sant Bernabé i l'Ajuntament de Berga reconeixen l'esforç i la tasca que està realitzant el personal del centre residencial aquestes setmanes per garantir l'atenció i el benestar dels usuaris. En el comunicat, els responsables afirmen que el geriàtric «està implementant els protocols d'actuació sanitaris per incrementar la seguretat de les professionals i les persones que resideixen al centre». Per fer-ho, s'ha informat els usuaris i usuàries de les mesures d'higiene que cal adoptar de manera individual per evitar la propagació del virus, s'ha fet la descongestió dels espais comuns per mantenir la distància social de seguretat, s'ha dut a terme la redistribució dels equips de treball i s'ha concretat el protocol d'actuació per atendre les persones que puguin presentar símptomes compatibles amb el coronavirus, entre d'altres. Els responsables recorden que els usuaris estan en contacte amb les famílies a través de videotrucades.